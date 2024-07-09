俄大規模襲烏增至41死170傷　導彈擊中基輔兒童醫院

北約峰會周二（9日）起在美國首都華盛頓召開前夕，俄羅斯周一（8日）大規模空襲烏克蘭首都基輔、中部及東部城市，包括基輔一間兒童醫院，各地死亡人數周二（9日）增至41人，另有逾170人受傷。正訪問波蘭的烏克蘭總統澤連斯基指，逾100幢建築物受損，烏克蘭將報復，俄羅斯的「恐怖分子」必須為此負責，敦促西方盟友強硬回應。

基輔市長克利欽科形容今次是開戰以來最大規模襲擊之一，市內有7個地區受損。網上畫面顯示，一枚導彈從天而降高速落在兒童醫院，隨後發生爆炸，醫院有5個範圍損毀，患者已轉移到其他設施，有家長抱着孩子在醫院外避難，其中一名家長憶述事發時十分恐怕，無法呼吸，並用衣物遮掩其嬰孩讓他呼吸。醫院的2名成年人死亡，最少16人受傷，包括7名兒童。基輔另一間婦產科醫院亦受導彈的碎片波及，部分建築物受損，7人死亡。

烏克蘭空軍指，38枚來襲導彈中的30枚被擊落，俄方不斷強化轟炸戰術，今次導彈的飛行高度極低。國防部長烏梅洛夫稱烏軍仍缺乏足夠的防空系統，呼籲西方盟友立即提供更多防空武器，協助烏克蘭保護城市和基建免受俄羅斯定期空襲。俄羅斯國防部否認攻擊烏克蘭民用設施，俄軍使用高精度遠程武器打擊烏克蘭軍工設施和航空基地，是烏軍發射的防空導彈墜落破壞民用設施。莫斯科反指是基輔在北約峰會前作挑釁性指控，為的是籌措更多資金確保戰爭繼續。

美國總統拜登發聲明指，今次襲擊是俄羅斯暴行的一次可怕提醒，美國和盟友會在北約峰會公布支援烏克蘭強化防空能力的措施。他亦會與烏克蘭總統澤連斯基會面，表明美國對烏克蘭的支持不會動搖。