朝軍事教育幹部代表團訪俄　料商交流合作

北韓和俄羅斯持續加強軍事合作，北韓官媒朝中社周二（9日）指金日成軍事綜合大學校長金琴鐵率領的人民軍軍事教育幹部代表團周一（8日）從平壤啟程赴俄羅斯。這是朝俄上月19日舉行平壤峰會並簽署《全面戰略夥伴關係協議》後，朝軍高級幹部首次訪俄。

報道沒有提及代表團訪俄目的、具體目的地和訪問時長等，但代表團很可能與俄羅斯軍事教育機構討論交流及合作方案。南韓傳媒指，朝俄在平壤峰會前已在軍事等各方面展開人員交流，但一直否認國際社會的質疑，北韓今次公開行程等同把朝俄軍事合作告知天下。

南韓總統尹錫悅近日表示，奉勸俄方考慮清楚南韓和北韓更重要、更需要哪一方，韓俄關係走向完全取決於俄方態度，韓方將視俄朝之間的軍火交易、軍事技術轉移、戰略武器支援等合作情況，再決定對烏克蘭提供何種援助。克里姆林宮發言人佩斯科夫周一反駁指，俄朝是夥伴關係，而南韓參與對俄制裁，尹錫悅的話為何意令人難解，俄方堅持與北韓和南韓等區內所有國家形成良好關係的立場，但又怎能與對俄持敵對態度的國家建立友好關係。

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