陸海警釣魚島巡航　台批少數漁船違規

台灣漁船福洋266號日前在釣魚島周邊作業時疑越界，被日本公務船截查，台灣船東最後支付600萬日圓（約29萬港元）漁船才獲釋。台灣駐日代表謝長廷周一（8日）表示，台灣的漁船大多數都守法，不該縱容少數違規漁船，破壞台灣與絕大多數漁業界的利益。大陸海警周二（9日）則通報，1303艦艇編隊在釣魚島領海內巡航，是依法開展的維權巡航活動。

謝長廷表示，過去8年來雖有台漁船被驅離，但遭逮捕還是第一次。他指，日本通常會先警告違規漁船，這次漁船屢勸不聽、據知還有挑釁行為，日方才動手，稱是非常例外的情況。對於台灣船東表示漁船沒越界，譴責日本「土匪」，「要錢才放人」，謝長廷稱該漁船船長是被逮捕，船東繳交的是保證金。如果船長不出庭，日方會沒收他的保證金；如果出庭，則可以拿回。

周一是日本前首相安倍晉三逝世兩周年，謝長廷當天出席安倍追思會。他表示，原本台總統賴清德和前總統蔡英文都願意出席，但因為政治現實考量，只能用預錄影片致詞代替。他希望大家能繼承安倍的遺志，加強台日合作，繼續維持台灣海峽和平，對世界繁榮穩定作出貢獻。