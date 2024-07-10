北約峰會開幕　拜登宣布向烏提供更多防空系統

北約峰會周二（9日）起一連3天在美國首都華盛頓舉行，俄烏戰事成為焦點之一。美國總統拜登在峰會開幕式上發表講話，宣布烏克蘭將再獲得5套防空系統。他指摘俄羅斯總統普京想徹底征服烏克蘭，將該國從地圖上抹去，強調烏克蘭能夠會阻止普京。

因為日前在美國總統選舉電視辯論中表現不佳，拜登在峰會的表現備受關注。他表示，他的演說在75年前、簽署原始條約的同樣地點舉行，今天北約有32個成員國，比以往任何時候都更強大。他提到，目前有23國將本地生產總值的2%強制用於國防開支，相比起2020年只有9個成員國這樣做。

拜登指出，北約致力防止獨裁者掌權，其本質永遠都是民主，現在需要他們的集體力量，已準備好、願意並有能力阻止俄羅斯的侵略行為。他宣布，美國將聯同德國、荷蘭、羅馬尼亞和意大利，在未來數月內向烏克蘭提供更多防空系統，包括愛國者導彈防空系統，另提供數十套短程戰術導彈系統，包括美國與挪威製造的國家先進地對空導彈系統（NASAMS）。

北約秘書長斯托爾滕貝格另宣布，已以多個成員國的名義，訂購總值近7億美元（約54.6億港元）的刺針防空導彈以加強防衞能力，此訂單將讓美國雷神公司旗下相關生產線保持運行至2029年。斯托爾滕貝格強調，必須加強國防工業，才能提升國防能力；又稱如果俄羅斯取勝，將為伊朗、北韓和中國帶來鼓舞。