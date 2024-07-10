中日韓合辦漆器展　展現發展歷程

中日韓三國不僅地理位置相近，文化上也淵源相通。南韓國立中央博物館周三（10日）起，與中國國家博物館和日本東京國立博物館共同策劃舉辦特別展《三國三色－東亞地區的漆器》，展出46件中日韓代表漆器。館方表示，期待透過展覽深入探討各國漆器發展歷程、歷史背景與主要技法，進而促進三國之間的理解與合作。

展品製作年代跨越14至19世紀，全面介紹「黏貼、噴灑、雕塑」等三國獨特的裝飾技法和漆藝技術。中國展品包括明代剔犀有束腰鼓腿彭牙雲紋長方几、背面刻有「中和」字樣的弦樂器、清代乾隆年間的精美紋飾箱等。日本展出室町時期的蓮池蒔繪經箱，以及16世紀中期專為出口葡萄牙和西班牙而製作的容器。南韓則展示自日本收回的高麗後期螺鈿經函等珍品。

漆器是將漆塗在木製品或紙上而製成的一種獨特工藝品，自古以來被廣泛用於家居用品和個人裝飾，古人會從漆樹的樹幹中提取汁液作為塗料，不僅能使物體變得更堅實耐用，還能防水、防腐蝕。過去研究表明，漆器的歷史最早可以追溯至中國河姆渡文化時期。

自2014年開始，南韓國立中央博物館、中國國家博物館和日本東京國立博物館均會共同策劃特別展覽，旨在增進三國友誼及加深對相互文化的理解，每次主題有所不同。三方對上一次舉行合作展是在前年7月，由中國國家博物館開展古代青銅器展，展出中日韓三國約50件青銅器類精品文物。