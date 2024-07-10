中白開展聯訓鄰近波蘭　與北約峰會較勁意味濃

內媒周三（10日）報道，中國與白羅斯的「雄鷹突擊-2024」陸軍聯合訓練開訓儀式，周一（8日）在白羅斯布列斯特市某訓練場舉行，雙方部分參訓官兵出席開訓儀式。由於聯訓在鄰近波蘭和烏克蘭的地點展開，被指與北約峰會較勁意味濃厚。

開訓儀式中，兩軍參訓官兵整齊列隊，雙方指揮員分別致詞，並宣布聯合訓練正式開始，希望通過聯合訓練達到互學互鑑的目的，提高參訓分隊戰技術水平，深化兩軍合作交流，增進兩國傳統友誼。白羅斯特別行動指揮官德尼森科（Vadim Denisenko）表示，世界局勢動盪，因此將與中國合作，演練執行戰術任務的新方法。

中方參訓兵力由陸軍第80集團軍某旅抽組組建，抵達聯訓地域後將展開訓練場現地勘察、武器裝備交接、適應性訓練等工作。今次聯訓將持續到本月19日，分為混編聯合訓練和實兵綜合演練兩個階段，圍繞技能訓練、裝備操作使用、多種武器實彈射擊和聯合反恐怖行動等專業課目訓練。參訓部隊亦將共同組建聯合訓練指揮部，展開聯合籌劃、戰法研究，聯訓期間雙方還將組織參觀見學、文藝表演等交流活動。