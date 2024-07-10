華發黃岩島生態調查報告　環境質量優

中國與菲律賓互相指摘對方破壞南海海洋環境之際，中方周三（10日）發布《黃岩島海域生態環境狀況調查評估報告》。中國生態環境部表示，這是對黃岩島海域生態環境的第一次「全面體檢」，結果表明該島海域環境質量優，珊瑚礁生態系統健康。

中國生態環境部華南所、海洋中心、珠江南海局監測科研中心今年5月至6月成立專業化調查隊，系統開展黃岩島海域生態環境狀況現場調查，調查內容涵蓋海水水質、沉積物質量、生物質量、海洋垃圾，以及珊瑚群落、礁棲魚類和典型生物類群等，並聯合廣西大學、中國科學院南海海洋研究所的兩間重點實驗室，綜合分析評估歷年黃岩島海域相關科考調查和研究成果、衞星遙感調查結果等。

結果顯示，黃岩島海域環境質量優，海水水質、海洋沉積物質量等均為一類，魚類樣本中的重金屬、石油烴等污染物殘留量均低於評價標準限值；珊瑚礁生態系統健康，造礁石珊瑚群落狀況良好，造礁石珊瑚物種多樣性豐富。今次調查評估有4個新發現，包括首次實證黃岩島及周邊海域海水、沉積物和魚類體內均未檢出氰化物；首次得出黃岩島海域海漂垃圾污染水平，其平均密度比國際上其他離岸海域低；首次調查記錄與分析黃岩島礁棲魚類狀況；首次定量調查分析硨磲的棲息密度，並發現蒼珊瑚、多孔螅、軟珊瑚等重要生態類群。

中國外交部發言人林劍在周三舉行的記者會上稱，中方有關部門剛剛發布上述報告，表明中方一貫高度重視黃岩島海域生態環境的保護工作。報告清楚表明，導致仁愛礁珊瑚礁生態系統遭到破壞的主要因素是菲律賓軍艦非法「坐灘」及其相關聯的活動。中方要求菲方撤走坐灘的軍艦，避免持續破壞仁愛礁生態環境。另有記者引述報道指，中國航母山東號現身南海，菲律賓政府對此表示關切，林劍則表示不了解具體情況。