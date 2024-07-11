【東方日報世界視線】歐盟回歸初心　匈牙利成大業

歐盟的發展，原意是防歐洲各國再出現大戰，以英、法、德合作避戰；其次便是歐洲戰後復興，聯合一起與蘇聯競爭。蘇聯瓦解後，歐盟接收東歐，雖說依從美國與北約一起東擴，實際形成與美國抗衡的經濟力量，一度整體經濟規模大於美國，歐元面世更對美元構成威脅，因而引起美國的針對。

起初以波蘭為首的新歐洲對抗法、德的舊歐洲，可是英國戲劇性脫歐，德、法少了英國的制約，更謀求建軍和與俄羅斯合作。由是有烏克蘭戰爭，既壓迫俄羅斯，斷德俄合作，又用戰爭消耗歐盟實力，增強美國的控制，歐美實際成為不公開的競爭。

美國似乎決意要將歐盟消耗掉，使之陷於與俄羅斯長期敵對的困境。德、法執政者沒法擺脫美國的控制，歐盟政治機器操於荷蘭、比利時為首的技術官僚之手。北約東擴，與俄羅斯的對戰，更加強了美國對歐洲的軍事操控。

可是，美國的機關算盡，世事卻並不盡如其計劃。與俄能源脫鈎帶來歐洲的高通脹，烏克蘭之戰困難，各國政府與民眾自然不滿，歐洲議會選舉已反映出來。匈牙利當上了歐盟輪值主席國，便異軍突起，相對於瑞士和平峰會的公關鬧劇，總理歐爾班個人單槍匹馬地走訪烏克蘭、俄羅斯、中國和美國，尋求烏戰和解之法。或許不會即時有效，還有戰爭，但是開了和平談判之門。

更重要的是，匈牙利小國打破了歐盟、北約為烏戰製造出來的假象。一是歐爾班4國訪問突出了解決的途徑，把戰與和的責任放在4國身上。二是在歐盟內部製造分歧，呼應選民的要求，除匈牙利還有捷克、斯洛伐克等呼應，揭竿而起，連法國極右陣營亦參與，東歐以至南歐諸小國都有可能響應，擺脫大國的挾持，美國和歐盟的技術官僚或無法阻擋。特別是如中國介入，作用聲勢更大，屆時連波蘭、德國亦難抗拒，國際上將紛紛支持，瑞士和平峰會便變成匈牙利和平之舉的對立面，參與各國多會轉而支持匈牙利在歐洲發動的和談建議。

匈牙利以小國之力，在適當的時勢，能勇於出手，結果大有可能成就和平大業，使歐洲免於大戰，挽救歐盟於戰爭中的沉淪，助俄羅斯一臂之力。和談開展之後，歐俄和平共處和聯手發展又成可能，美國的陰謀毒計、霸權主義又會受到一大打擊。得道多助，失道寡助。信焉！

研究院院長 陳文鴻