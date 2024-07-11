佩洛西：留給拜登決定是否競選連任的時間不多

美國國會參眾兩院民主黨人周二（9日）分別舉行閉門會談，未就是否支持總統拜登繼續競選連任達成共識。民主黨重量級人物、前眾議院議長佩洛西周三（10日）指，留給拜登決定是否繼續競逐連任的時間不多，並強調是否參選仍取決於拜登。美媒同日報道，民主黨另一名重量級人物、參議院多數黨領袖舒默私下向金主表明對拜登退選持開放態度。

佩洛西表示，是否參選取決於拜登，民主黨黨友都鼓勵他做出決定，因為時間不多了，無論他有甚麽決定都會獲支持。美媒報道，舒默在過去10多天聆聽金主關於民主黨發展的意見，同時亦尋求民主黨籍參議員的意見。舒默沒有指明誰人可能比拜登更適合參選，他的焦點是擊敗共和黨的前總統特朗普，以及維持民主黨在參議院的多數黨地位。舒默回應報道時指，正如他在公開和私下多次明確表示，他支持拜登，並繼續致力於確保特朗普在總統選舉敗選。

眾議院已有多名民主黨議員公開呼籲拜登退選，參議院的情勢亦開始生變，佛蒙特州的民主黨籍參議員韋爾奇（Peter Welch）周三公開要求拜登退選，直指「賭注太高了」，成為首名公開呼籲拜登放棄競逐連任的參議員。

除了政界，一直支持民主黨、曾為拜登主持籌款活動的美國影星佐治古尼也在《紐約時報》撰文，公開呼籲拜登退選。他指出，拜登從政生涯贏過多場選戰，但他無法與歲月鬥爭。他三周前在籌款活動見到的拜登已不是4年前的拜登，如果由拜登出選，民主黨將會落敗。他曾與多名民主黨國會議員及州長私下傾談，大家都有同樣看法。