烏克蘭圖襲擊航母　俄聯邦安全局成功阻止

俄羅斯聯邦安全局（FSB）周三（10日）指，成功阻止烏克蘭特務企圖破壞庫茲涅佐夫號航空母艦。庫茲涅佐夫號是俄羅斯唯一一艘航母，於1991年開始服役，2018年起泊港大修升級期間多次出現意外，預計明年重新服役。

FSB聲明稱，烏克蘭情報機關圖謀向停靠俄羅斯北部城市摩爾曼斯克的庫茲涅佐夫號，發動恐怖襲擊。化名奧列格（Oleg）的烏克蘭特務於3月，聯絡一名在艦上服役的俄羅斯海軍軍官，奧列格試圖施以心理壓力，令對方屈服後施襲。奧列格偽造事主向烏軍捐款的證據，以可能受到刑事起訴作威脅，並承諾事成後提供大筆報酬和假證件逃往國外。事主向執法部門舉報，佯裝與烏克蘭情報機關合作，收到數個製造燃燒裝置的部件。烏克蘭情報機關指示，事主提供庫茲涅佐夫號起火影片為證後，將協助逃往芬蘭。事主其後偽造片段，烏克蘭情報機關隨即切斷所有聯繫。

此外，FSB拘捕一名30歲俄羅斯男子，他涉嫌為烏克蘭情報機關效力，企圖把3個威力強大炸彈偽裝成禮物，透過速遞寄給一名俄羅斯國防部高官。按原定計劃，炸彈在郵件簽收時爆炸，但最終沒有發生。