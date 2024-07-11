批北約峰會宣言煽動抹黑　華提嚴正交涉

在美國華盛頓舉行的北約峰會周三（10日）發布宣言，稱中國野心和脅迫政策正對北約利益、安全和價值造成挑戰，中俄關係削弱並重塑基於規則的國際秩序，又稱中國是俄烏戰爭的決定性支持者，對跨大西洋安全造成系統性挑戰。中國駐歐盟使團發言人周四（11日）回應批評該峰會宣言通篇充斥冷戰思維和好戰言論，涉華內容充滿挑釁、謊言、煽動和抹黑。中方對此表示強烈不滿並堅決反對，已向北約方面提出嚴正交涉。

中國駐歐盟使團發言人重申，中國不是烏克蘭危機的製造者，中方在烏克蘭問題核心立場是勸和促談、政治解決，從未向衝突任何一方提供致命武器，一向嚴格管控軍民兩用物項；又指中俄之間的正常貿易往來不針對第三方，也不應受外部干擾和脅迫。發言人表示，究竟是誰在拱火澆油、推波助瀾、借機謀利，國際社會看得一清二楚；奉勸北約認真傾聽國際社會的正義聲音，深刻反思自己所為，拿出實際行動推動局勢緩和，解決問題，而非甩鍋推責、嫁禍於人。

發言人質問北約一而再、再而三炒作「歐亞安全聯動」的居心，敦促北約安分守己，恪守北大西洋區域防禦性組織定位，不要做亞太地區和平穩定的攪局者，不要淪為某些大國的維霸工具。發言人要求北約立即糾正對華錯誤認知，摒棄冷戰思維和零和博弈，停止鼓譟所謂中國威脅，停止煽動對立對抗，多為世界和平穩定做點實事。