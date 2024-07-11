監視解放軍軍演　日驅逐艦一度駛入浙江海域

東亞地區的海上角力加劇，日本傳媒周四（11日）指一艘日本海上自衞隊驅逐艦上周無視中方艦艇警告，曾罕有地短暫駛入浙江省對出的中國領海。

日本外交人士指，浙江省上周三（3日）因應解放軍進行實彈射擊演練而發出禁航警告，日方派出驅逐艦涼月號監視解放軍在台灣以北東海水域的海軍演練。涼月號於上周四（4日）駛入逼近浙江對出12海里時，中方艦艇曾要求它駛離，但它加速並駛入中國領海，停留約20分鐘才離開。海上自衞隊過往曾在東海監視解放軍航空母艦遼寧號，但負責監視中國艦艇的日本驅逐艦通常遠離浙江省海域。

報道續指，北京已向日本政府表達嚴重關切，日本防衞省對涼月號船長展開調查。在雙方的非官方對話中，日方提出事件可能是「程序錯誤」，同時引用《聯合國海洋法公約》承認的無害通過權，即允許船隻在不損害沿海國的安全下通過另一個國家的領海，堅稱涼月號進入中國領海並不違法。

中國消息人士透露，海上自衞隊船隻沒有履行中國法律規定的要求，即外國船隻進入其水域需事先獲得許可，不知道日本為何在兩國努力穩定關係之時做出如此挑釁性的舉動。