韓生產激光武器　可精準打擊北韓小型無人機

南韓防衞事業廳周四（11日）公布，開始大量生產反無人機激光武器Block-I，預計今年內交付並首次實戰部署。Block-I透過光纖產生傳輸的激光直接摧毀目標，可實現精準打擊北韓小型無人機。

Block-I是激光防空武器，無形無聲，只需供應電源即可使用，且發射成本低廉，單次發射僅需2,000韓圜（約11.3港元）。這是在武器運用激光技術的南韓型「星際大戰計劃」首個項目，南韓政府從2019年8月起投入871億韓圜（約4.94億港元）預算，由國防科學研究所主導開發，去年4月獲准用於執行實戰任務，防衞事業廳同年6月簽署量產合同，之後還會開發功率和射程升級的Block-II。

另一邊廂，在美國華盛頓出席北約峰會的南韓總統尹錫悅與日本首相岸田文雄周三（10日）舉行雙邊會談。尹錫悅表示，北韓和俄羅斯最近簽署《全面戰略夥伴關係協議》，在軍事、經濟方面加快緊密合作，引發對東亞及全球安全擔憂。在日益嚴峻的國際安全局勢下，韓日兩國連續3年作為北約印太四夥伴（IP4）出席北約峰會具有重要的戰略意義。他希望韓日能與北約成員國和盟友保持密切合作，共同發出北大西洋安全離不開東北亞安全的訊號。岸田文雄表示，美國大西洋安全與印太安全分不開，今次峰會將推動北約與印太四夥伴深化合作。

即上「半島局勢」專頁