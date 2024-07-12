團隊分析沙石樣本　小行星龍宮曾富含水

由日本海洋研究開發機構等組成的團隊周三（10日）的英國科學雜誌《自然-通訊》上發表研究成果，指通過對探測器「隼鳥2號」在小行星「龍宮」採集到的沙石等樣本分析，發現龍宮曾經富含水的證據。該團隊另確認沙石中含有作為氨基酸來源的丙酮酸等共84種化學物質，研究有望為探明海洋和生命起源提供線索。

龍宮位於小行星帶中，在地球和火星的軌道附近繞行。小行星被認為保留了地球誕生前太陽系的化學組成，有說法認為它們是生命所必需的氨基酸和水等物質的供應來源。該團隊的海洋開發機構高級研究員高野淑識表示，發現存在富含水的小行星，可說已經證實地球上的水和生命的原材料是從外部運來的。

團隊從龍宮地表和地下採集到的沙石中提取成分，由於接觸水後形態會發生變化並分解的名為丙二酸的物質含量很低，因此得出結論認為龍宮上曾經存在大量的水。除丙酮酸外，沙石中還發現了作為遺傳物質核酸來源的蘋果酸和對生物能量代謝非常重要的檸檬酸等生命誕生所必需的物質。該團隊考慮今後與美國國家航空航天局（NASA）探測器「OSIRIS-REx」從小行星「貝努」（Bennu）帶回的樣本進行比較。