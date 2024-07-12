岐阜縣河邊攀岩　旅行博主夫婦遇難

內地傳媒周四（11日）報道，上月29日上午，在日本中部地區岐阜縣加茂郡柒宗町的一條河流處，一對男女被河水沖走，被人發現時心肺功能均已處於停止狀態，之後被確認死亡，死因是溺水。

據指，不幸身亡的兩人為一對旅行博主夫妻。兩人在戶外旅行圈中以專業著稱，頗有名氣。據兩人社交網顯示，他們於2023年2月28日結婚，妻子阿古是中國人，丈夫是日本人。

據報道，當地時間6月29日上午10點30分左右，柒宗町一名48歲的女性向有關部門求助稱，一起攀岩的2名男女被河流沖走。日本警方表示，被沖走的是居住在岐阜市的一名41歲男性和一名35歲女性，為一對夫妻。當天下午3時半左右，兩人在河流下遊被發現，但均已處於心肺功能停止狀態。被緊急送往醫院後，院方確認兩人已經死亡。

日本警方表示，兩人遇難的河流寬約80米，平時水深約1米至20米，但受前一天降雨影響，水位升高約1米，流速也加快了。事發前，夫妻2人用長約100米的繩子將彼此相連。男子打算遊到河對岸把繩子掛起來，結果被湍急的河流沖走。妻子為了救丈夫跳進河中，不幸也被大水沖走。遇難時，兩人身上都穿救生衣和防護服。阿古丈夫的家屬在其個人社交平台上發布了訃告，確認了遇難消息。