4華艦現身阿拉斯加　白令海自由航行

美國海岸防衞隊周三（10日）表示，上周六及周日（6及7日）在阿拉斯加對出白令海，發現4艘中國軍艦。海岸防衞隊以無線電聯絡中國軍艦，對方回覆執行自由航行任務。

海岸防衞隊金博爾號巡邏艦船員發現，3艘中國軍艦在阿留申群島阿姆奇特卡海峽以北約200公里航行。另一艘中國軍艦則現身阿姆奇特卡海峽以北約134公里海域，由海岸防衞隊科迪亞航空站一架HC130J定翼機機組人員發現。4艘中國軍艦在國際水域內通行，但同時處於美國專屬經濟區內，該區從美國海岸線向外延伸200海里（約370公里）。金博爾號一直監視所有中國軍艦，直至對方從阿留申群島以南進入北太平洋。金博爾號繼續監控美國專屬經濟區內的活動，保障區內美國船隻及國際貿易安全。

海岸防衞隊第17區指揮官迪恩（Megan Dean）少將指，中國海軍的行動符合國際規則和規範，美方船艦現身應對確保美國在阿拉斯加周圍海域的利益不受干擾。海岸防衞隊部署白令海的巡邏艦，曾分別於2021及22年遇上中國軍艦編隊。金博爾號長127米，以夏威夷檀香山為基地。