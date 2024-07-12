台美簽F16用追蹤系統合約　2030年底前交付

台灣國防部周五（12日）公布的決標公告顯示，繼簽署6套供F16戰機使用的MS110偵照莢艙採購合約，台美已簽署F16 BLK70戰機使用的最新款紅外線搜索追蹤系統等17項相關設備合約，涉款逾112億元新台幣（約27億港元），可加強戰機對遠距目標偵測追蹤能力，大大提升空中作戰效能，應對大陸軍機侵擾。

美國去年8月宣布售台F16戰機紅外線搜索追蹤系統與相關設備，金額依台灣軍購需要，最高可達5億美元（約39億港元）。最新決標公告指出，台灣空軍司令部委請台駐美軍事代表團，已在上月25日與美國在台協會簽署紅外線搜索追蹤系統等裝備採購合約，將在2030年12月31日前全數完成交付。

台國防部表示，面對大陸常態性派遣軍機與無人機襲擾台防空識別區，影響台灣空域行動自由，形成嚴峻軍事威脅；又指美對台持續提供防衞武器，是維持區域穩定的基礎。該部門周五公布，至當日上午6時的24小時內，偵獲大陸軍機18架次及軍艦8艘次，其中14架次軍機逾越台灣海峽中線，進入台灣北部及西南空域，最近距離鵝鑾鼻約73海里、距基隆約40海里。