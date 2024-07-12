俄圖暗殺德軍企CEO　美識破通知德國挫敗陰謀

美國傳媒周四（11日）引述多名美國及西方官員披露，俄羅斯政府今年較早時曾密謀間殺德國軍工企業商萊茵金屬行政總裁帕佩格（Armin Papperger），最終被美國情報機關識破並通知德國，德國安全部門隨即保護帕佩格，挫敗陰謀。

萊茵金屬主要生產烏軍所用的155毫米火箭彈，公司設於烏克蘭的裝甲車製造廠將於未來數周啟用，莫斯科對此深感憂慮。知情官員透露，暗殺帕佩格是俄羅斯刺殺歐洲國防企業高層連串陰謀的一部分，而今次是最成熟的計劃。美國情報機關發現計劃後知會德國，帕佩格獲得安全部門保護。白宮國家安全委員會發言人拒絕評論報道，但指美方非常認真看待俄羅斯加強顛覆活動，並於過去數月專注的事，美方已與北約盟友討論此事，積極地合作揭發和干擾這些活動。美方同時表明，俄羅斯這類活動不會阻止到美國及其盟友支持烏克蘭。

德國內政部表示，德方不會被俄羅斯的威脅恐嚇到，俄方的根本目標是損害德國及其他夥伴支持烏克蘭抵抗俄軍。萊茵金屬發言人拒絕評論事件，僅指公司與安全當局定期協商，採取必要的措施。