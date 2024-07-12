德逐步移除華企5G設備　華斥政治歧視損合作

德國內政部周四（11日）正式宣布，在未來5年逐步將華為、中興通訊等中國通訊企業組件從5G網絡中移除。中國駐德國大使館回應批評，德方和歐方不能一方面要求公平競爭，另一方面以莫須有的所謂潛在安全風險對他國企業搞歧視性做法。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，將採取必要措施維護中方企業的合法利益。

中國駐德國大使館發表嚴正立場指，華為、中興等華企長期在德國依法合規經營，為德國數碼化進程作出積極貢獻。使館認為，華為、中興5G問題說到底是個別國家出於維護自身科技霸權無底線打壓競爭對手的行徑，所謂網絡安全風險只是藉口，事實上迄今沒有任何一個國家拿出中方企業設備存在安全隱患的確鑿證據。

使館強調開放是相互的，中國5G建設對諾基亞、愛立信等歐洲企業始終保持開放，從未將其視為安全威脅；批評德方此舉是赤裸裸的政治歧視，嚴重損害雙方互信，也將影響中歐未來在相關領域的合作。德方在北約峰會在美國華盛頓召開之際宣布相關決定，更令中方嚴重質疑其決策的獨立性。中方指，能否公平公正處理相關問題是檢驗德國營商環境的試金石，屆時受影響的不僅是兩國經貿合作，也將影響外國投資者對德投資信心。