美韓簽核威懾核作戰指南　印太4國批俄朝合作

美國總統拜登與南韓總統尹錫悅周四（11日）在美國華盛頓北約峰會期間舉行雙邊會談，共同簽署《美韓關於朝鮮半島核威懾核作戰指南的聯合聲明》，列明若北韓對南韓實施任何核攻擊，都將面臨立刻、壓倒性和果斷的反制。韓方指出這是首次明文規定，美國核武將執行對北韓核威懾和應對相關任務，代表韓美聯合參與的一體化延伸威懾體系完成構建。

拜登強調，美國將憑借核武等所有軍事力量，履行美國對南韓的延伸威懾承諾。尹錫悅指，韓方一切軍事力量將為鞏固韓美同盟聯合防衞態勢做出重要貢獻。美韓商定雙邊核諮商小組（NCG）將推動各項工作，包括擴大保密程序和情報共享、發生事態時的核協商程序、核武及戰略計劃、發生事態時南韓常規武器為美國核作戰提供支援。

南韓國家安保室第一次長金泰孝指，美韓領導人批准同盟核威懾政策和核廢棄方案提供原則和指南的文件，韓美核威懾、核戰指南成型落地。他補充，此前延伸威懾由美國決定並提供，如今升級為由韓軍組織、人力和武器與美方核武共同參與的一體化延伸威懾，代表美方承諾無論是戰時還是平時，都調遣遏制和應對北韓所需核武執行朝鮮半島任務。

另外，南韓、日本、澳洲和新西蘭領導人召開北約印太四夥伴首腦會議，討論共同應對印太地區安全威脅，以及與北約未來關係。領導人發表共同聲明，強烈譴責俄羅斯和北韓軍事合作對印太和歐洲地區和平穩定構成威脅，對俄朝軍事經濟合作表達深切憂慮，敦促俄羅斯遵守聯合國安理會相關決議。

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