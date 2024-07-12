日新版《防衞白皮書》　警惕兩岸軍事緊張加劇

解放軍在過往的圍台軍演監視台軍軍艦。

日本防衞相木原稔周五（12日）在內閣會議報告2024年版《防衞白皮書》，指出中國解放軍的活動範圍已超越由日本至菲律賓的「第一島鏈」，不能排除兩岸軍事緊張加劇的可能性，以及東亞發生類似俄羅斯侵烏的嚴重威脅。北韓問題方面，日方認為平壤通過裝備多樣化和確保情報收集手段等，正致力於在質的層面提升核導能力。白皮書亦指，俄羅斯使用北韓提供的武器攻擊烏克蘭。

白皮書形容，日本目前面對二戰以來最嚴峻、最複雜的安保環境，建議重點加強防區外打擊防衞能力，以及整合防空反導彈能力，部署戰斧巡航導彈及12式陸基反艦導彈等，應盡快建造神盾艦，加強應對彈道導彈。

白皮書描述台海局勢時指，解放軍在台海周邊的軍事活動持續活躍，且以常態性活動造成既定事實，藉此提升軍事能力，讓國際社會對台海局勢的擔憂急劇提升，也對兩岸軍事失衡深感憂心。白皮書續指，北韓去年試射火星18型固態燃料洲際彈道導彈、軍事偵察衞星等，相信北韓正積極從質的層面，加強核武和導彈戰力，同時尋求傳統武器裝備與情監偵手段多樣化，以補充北韓的核導威力。

另一邊廂，負責監視解放軍軍演的日本海上自衞隊護衞艦涼月號，本月4日曾闖入浙江省對出的中國領海。日本外交消息人士指，日中雙方於事發當日並未使用防務部門幹部間的直通熱線，而是通過東京和北京的常規外交和防衞渠道聯繫。