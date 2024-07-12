美在台協會處長提一中政策　台總統府新聞稿疑消音

美國在台協會台北辦事處新任處長谷立言周三（10日）與台灣總統賴清德會面，表明美國將繼續支持台灣，這也符合美國長久以來的一中政策。台總統府發布的新聞稿卻未提及一中政策，引發爭議。台總統府發言人郭雅慧周五（12日）回應稱當天致詞公開，接見新聞稿不會詳列訪賓談話是慣例，呼籲特定媒體勿傷害台灣外交、製造區域矛盾。

據台媒報道，谷立言周一（8日）上任後，周二（9日）上班就拜會台外長林佳龍，周三赴總統府拜會賴清德與國安會秘書長吳釗燮。谷立言全程以中文對賴清德表示，美國會持續大力支持台灣自我防禦能力；重申美國繼續支持台灣符合美國長久以來以 《台灣關係法》、三個聯合公報和六項保證為指導的一中政策。美國在台協會在當天會後主動發布新聞稿，內容也呈現上述完整說法。

台總統府發布的新聞稿則指，谷立言強調美國會持續支持台灣的自我防禦能力，因為台美對台海和平穩定有着共同且長遠的利益，這對印太地區及全球的安全繁榮極為重要，美國支持台灣也符合美國長久以來以《台灣關係法》、中美三個聯合公報及六項保證為指導的政策。新聞稿對「一中」消音，與谷立言本人說法及美方新聞稿出現落差。有學者懷疑，府方為了對境內要「政治正確」故意漏掉，同時認為美國在台協會「提醒台灣意味濃厚」。