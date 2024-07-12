英澄清未允烏用暴風影導彈　攻擊俄境內

烏克蘭總統澤連斯基周三（10日）公開宣布，英國首相施紀賢已允許烏軍使用英方提供的暴風影空射型巡航導彈，攻擊俄羅斯境內的軍事目標。英國首相府周四（11日）澄清，英方在俄烏戰事的遠程導彈使用政策沒有改變。澤連斯基同日也改口指，英方尚無決定。

澤連斯基周三在社交平台發布與施紀賢合照，寫道：「早上，我得悉已獲准對俄羅斯境內軍事目標使用暴風影導彈。今天，我們有機會討論這一決定實際執行情況。」他周四在北約記者會改稱，烏方從英國領導人得到了非常好的訊息，但尚未做出任何決定。英國保安事務國務大臣翟偉紳強調，英國必須無比小心地防範莫斯科報復，但只要符合國際法，武器使用始終是烏克蘭的事。

英國政府去年開始向烏克蘭提供的暴風影導彈，允許烏方用於攻擊克里米亞半島和烏克蘭境內目標，但禁止攻擊俄羅斯境內軍事目標。英媒引述消息人士證實，烏方今年未用過暴風影，並強調澤連斯基必須向其他方面尋求保證，才能向俄羅斯境內發射導彈。消息人士補充，暴風影由英國和法國共同生產，要烏克蘭向俄羅斯發射它，需要總共3個國家批准。