【東方日報世界視線】拜登呆特朗普蠢　深層政府毀國家

誰在統治美國？根據美國憲法，應該是美國總統及國會兩個中心，總統代表全民的意願，而國會代表50個不同州的州選民意願，透過階段性選舉而出現。不過，歷史上1963年約翰‧甘迺迪被行刺，揭示出美國總統至高無上的領導地位居然可以被挑戰及犧牲，說明美國政府管治權在憲法外可潛在隱患。

由列根1981至1989年兩屆開始到老布殊1989至1993年一屆的統治，美國建立了新保守主義的意識形態，政府的管治建制由白宮及國會帶領中情局（CIA）、五角大樓和國務院組成。在蘇聯1991年解體後，老布殊啟動了對全球「全光譜管制」（Full Spectrum Dominance），即從金融經濟、軍事及科技全盤各方面支配全球。

911之後，美國小布殊政府就制訂策略，不單止要消滅回教極端恐怖主義，也同時要消滅一切圍繞支持俄羅斯的反對美國、以色列和沙特阿拉伯的政治力量，結果出現軍事入侵伊拉克、利比亞及敍利亞，並策動多個像烏克蘭、土耳其和委內瑞拉等的顛覆。而美國的中情局、五角大樓、國務院形成一個國安體系，積極推動國際政治顛覆及軍事入侵，被稱為「隱蔽的政權更替行動」（Covert Regime Change Operation)，這些每每不完全受總統及國會支配，形成兩者權力以外的所謂「深層政府」。

現時美國掌管國防外交的有總統、國安委員會、情報機構、五角大樓和國會的軍事委員會，之外更有跟政府有軍事合約的一些組織，人數總共只有數百人。站在他們背後的是大金主「美國以色列公共事務委員會」（American Israel Public Affairs Committee，簡稱AIPAC），這是美國一個親以色列的游說團體。無論民主黨、共和黨還是深層政府大部分的成員，都從AIPAC收取大量競選經費，政策自然向以色列傾斜。

美國有政治意識的公民及專家學者最擔心的，是總統拜登步向嚴重失智，而特朗普在上一任已表現對國際政治的無知，兩者均失去軍事外交上發號施令能力。結果，美國兩黨國會及深層政府更淪為服務猶太金主、軍工及能源大集團的傀儡，作出自利並危害國家福祉的政策，令世界續向戰亂發展。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻