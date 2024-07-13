眾院民主黨領袖晤拜登　未表態是否支持連任

外界關注美國總統拜登會否退選之際，眾議院民主黨領袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）周五（12日）向該黨眾議員致信透露，他周四（11日）晚與拜登私下會面，並直接表達了黨團在近日會面時對未來道路的全面見解、真誠的觀點和結論，但未表態是否支持拜登競逐連任。拜登隨後與眾議院民主黨人舉行線上會議，並堅決拒絕退選。

杰弗里斯在信中表示，過去數天眾議院民主黨人就國家未來進行深思熟慮和廣泛的討論，美國人的自由、民主和經濟福祉正處於危險，他們的談話坦誠、清晰而全面。他代表眾議院民主黨團提出與拜登在白宮會面獲准，讓他有機會分享其黨團的擔憂，強調眾議院民主黨人將繼續為國民的最大利益而努力。白宮證實此次會面，但拒絕提供詳情。

目前增至19名民主黨國會議員呼籲拜登退選，包括一名參議員。拜登周五前往底特律參加一場競選活動，希望在關鍵搖擺州密歇根州緩解黨內恐慌情緒，保證自己是民主黨最佳總統候選人。他下周一（15日）還將赴德州奧斯汀參加民權法通過60周年紀念活動，藉此鞏固自己在關鍵民主黨團體中的地位，同時反制當天開始的共和黨全國代表大會；另將出席美國全國有色人種協進會（NAACP）全國大會，並舉會見拉美裔活動人士。