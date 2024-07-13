友好合作互助條約簽訂63周年　中朝辦紀念活動

中國駐北韓大使王亞軍周四（11日）在使館，舉行紀念《中朝友好合作互助條約》簽訂63周年招待會。北韓最高人民會議朝中友好議員團委員長、金日成綜合大學校長金承燦等相關部門官員，使館外交官以及在朝中資機構、媒體、旅朝華僑、留學生代表等出席。

王亞軍表示，63年來雙方秉持條約精神，相互支援，密切協作，有力推動了兩國各自社會主義事業發展，造福兩國和兩國人民，也為維護地區和平穩定作出了積極貢獻。他指出，今年是中朝建交75周年暨「中朝友好年」。面對錯綜複雜的國際形勢，中方願同朝方一道，遵照兩黨兩國最高領導人的崇高意志，繼承弘揚條約精神，保持戰略溝通，加強協調合作，推動中朝關係與時俱進取得更大發展。

金承燦稱，堅定不移加強和發展兩黨兩國老一輩領導人親自締造的朝中友好關係是朝方的一貫立場。面對複雜多變的國際情勢，朝方願同中方共同致力於推動社會主義事業發展，維護區域和世界的和平與穩定。此外，北韓駐華大使李龍男在使館舉行招待會，全國政協外事委員會主任何平出席。雙方積極評價條約重要意義，表示將依照條約精神持續加強雙邊戰略溝通及各領域交流合作，共同推動中朝關係持續穩定向前發展。