中瓦升級全面戰略夥伴關係　籲他國審慎處理核潛艇合作

瓦努阿圖總理薩爾維訪華之際，其辦公室周五（12日）發布聲明表示，他已請求中國銀行到該國開展業務。中國和瓦努阿圖聯合聲明同日發布，一致同意提質升級兩國全面戰略夥伴關係，重申在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持。瓦方堅定奉行一個中國原則，反對「台獨」，並認為涉港、涉疆、涉藏、人權等問題是中國內政，完全理解並支持中方在南海問題上的立場。

中瓦聯合聲明提到，雙方將加強各層級各領域交往，同意在中國-太平洋島國應急物資儲備、應對氣候變化、減貧與發展、防災減災、菌草、農業、警務培訓中心等合作平台框架內加強合作。中方歡迎瓦方積極參與高質量共建「一帶一路」，願加強與瓦方發展戰略對接，並繼續提供獎學金和各類培訓名額等。雙方重申堅定維護以《不擴散核武器條約》為基石的國際核不擴散體系和《南太平洋無核區條約》，呼籲有關國家履行國際義務，審慎處理核污水排海、核潛艇合作等問題。

薩爾維辦公室聲明指出，他在中國會見銀行相關官員時作出上述請求，但尚未就在首都維拉港開分行一事作出決定，該分行或可作為人民幣清算銀行。聲明又指，人民幣清算設施將有助於降低中國製商品的價格，因為目前這些商品是用強勢的美元支付。與此同時，美國和澳洲正倉促制定計劃，尋求改善瓦努阿圖的金融准入。