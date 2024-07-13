美戰略重心抗華　歐洲北約國自食其力

爭取重返白宮的美國前總統特朗普多次批評北約，如揚言不會保護未繳交防務開支的成員國，令歐洲北約成員國傾向由拜登連任美國總統。但美媒周五（12日）報道，北約峰會過後，成員國意識到無論誰出任總統，美國戰略重心勢將轉向中國，歐洲只能自食其力。

波蘭外交部長西科爾斯基（Radoslaw Sikorski）周五受訪時強調，歐洲不應該坐以待斃，需要認真看待歐盟防務問題，因為美國已不再有能力同時打兩場戰爭。德國國防部長皮斯托留斯（Boris Pistorius）周四（11日）也指出，歐洲必須明白即使拜登贏得連任，美國注意力也會逐漸轉向印太地區，意味美國在印太做得更多，在歐洲就做得更少。

部分北約國家以烏克蘭局勢施壓美國，拉脫維亞總統林克維奇斯在北約峰會呼籲美國政府繼續在歐洲駐軍和支持烏克蘭，並說：「如果美國所在的北約不能（對烏克蘭局勢）作出有效反應，亞洲國家怎能相信美國？」北約前高官格蘭德（Camille Grand）認為，國際形勢導致美國總統戰略重心轉向，區別是拜登更循序漸進，特朗普更具破壞力。