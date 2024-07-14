中俄今年首次海上聯演　湛江集結完畢

中國與俄羅斯周一（15日）至周三（17日）在菲律賓海附近舉行今年度海上聯合演習，兩軍艦艇編隊上周五（12日）已於廣東省湛江市軍港碼頭集結完畢，艦艇包括俄羅斯海軍護䘙艦凜冽號、護衞艦響亮號和油船伊爾庫特號。中方參演兵力包括導彈驅逐艦南寧號、咸寧號、大理號，綜合補給艦微山湖號，以及艦載直升機、陸戰隊員等。

內地官媒上周六（13日）報道，此次名為「海上聯合-2024」的聯合演習旨在展示中俄雙方加強共同應對海上安全威脅，維護國際和地區和平穩定的決心能力，進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。軍演課題為「聯合應對海上安全威脅」，分為兵力集結、港岸籌劃和海上演練3個階段。海上演練圍繞聯合偵察預警、聯合對海打擊、聯合防空反導等多個課目展開聯合演習。

俄羅斯媒體上周六引述該國國防部稱，俄羅斯太平洋艦隊護衞艦完美號和中國解放軍海軍一支戰艦分隊，在菲律賓海附近進行聯合巡邏。中方艦隊包括驅逐艦銀川號、護衞艦衡水號和綜合補給艦微山湖號。報道指，兩軍艦艇進行使用標準導彈和火炮武器系統打擊海上目標的訓練。