政界譴責特朗普遇刺　眾議院全面調查事件

美國前總統奧巴馬上周六（13日）發聲明譴責有人企圖刺殺前總統特朗普，美國民主絕對容不下政治暴力。雖然現時未知到底發生甚麼事，但應對特朗普無受重傷鬆一口氣，他與夫人米歇爾祝願特朗普快速康復。

另一名前總統喬治布殊亦發聲明指，很感激特朗普在遭受懦弱的襲擊後安然無恙，並讚揚特勤局人員的迅速反應。

共和黨籍的眾議院議長約翰遜則表明，美國人應知道真相，眾議院會進行全面調查，將盡快傳司特勤局局長奇特爾（Kimberly Cheatle），以及國土安全部和聯邦調查局官員出席聽證會作供。

參議院民主黨領袖舒默表示，對特朗普在競選集會上發生的事情感到震驚，並為特朗普的安全感到寬慰，強調政治暴力在美國沒有立足之地。參議院共和黨領袖麥康奈爾表示，所有美國人都感謝特朗普在對和平集會的卑鄙襲擊後似乎沒事，暴力在美國政治中沒有立足之地。

眾議院前議長佩洛西的丈夫早年曾在寓所遇襲，她說作為曾是政治暴力受害者的家人，親身知道任何形式的政治暴力在美國社會中都沒有立足之地。