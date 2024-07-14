特朗普主張擁槍權　AR15曾涉多宗大型槍擊

美國前總統特朗普當地上周六（13日）傍晚遭槍擊，險止遇刺身亡。有傳媒留意到，槍手克魯克斯作案時所穿的灰色T恤，是來自一名積極推動擁槍的網紅。諷刺的是，特朗普曾稱自己是「白宮裏擁槍者最好的朋友」，如今卻成為槍擊受害者。

克魯克斯行兇時所穿的灰色T恤是由美國槍支YouTuber卡里克（Matthew Carriker）販售的周邊商品，卡里克的YouTube頻道名為「Demolition Ranch」，以介紹各類型槍支聞名，擁有近1,200萬名訂閱者，是美國憲法第二修正案的積極擁護者。第二修正案是美國權利法案之一，保障美國公民的擁槍權。

特朗普以捍衞擁槍權聞名，他曾於今年2月在賓夕凡尼亞州一場由全國步槍協會（NRA）主辦的活動強調支持擁槍權，揚言現任總統拜登對槍械擁有者和製造商的每次攻擊，都會在他重返白宮後隨即結束。今年5月，他也對美國最大規模的槍械游說團體指槍械對人身安全至關重要，美國正走向地獄，囂張的幫派和殘酷的犯罪分子在街頭製造恐怖，騙子拜登的軟弱無能讓美國在第三次世界大戰的邊緣徘徊。

克魯克斯作案所用的槍支是AR-15半自動步槍，美國多個州份的民眾可合法擁有該款步槍。AR-15步槍於1950年代後期面世，是美軍制式步槍M-16系列的民用版本。AR-15射速約每分鐘45發，非法改裝成全自動模式下可每分鐘發射800至1,000發子彈。AR-15是最受歡迎的民用武器槍械之一，同時涉及美國多宗大型槍擊案，美媒檢視80宗大規模槍擊發現，超過四分之一涉及AR-15，過去10年在美國造成逾200人死亡。其中近年最轟動的是2017年10月拉斯維加斯槍擊案，槍手在酒店32樓一間房的窗台使用多支長槍射擊地面人群，其中一支槍就是AR-15，造成59人死亡，逾500人受傷。