傳統詛咒　史上9位美國總統遇刺　其中4人身亡

美國歷史上曾有9位總統遇刺，其中4人喪生，分別是第16任總統林肯、第20任總統加菲爾德（James A. Garfield）、第25任總統麥金利（William McKinley）及第35任總統約翰·甘迺迪，外界形容美國總統遭暗殺幾乎是「傳統詛咒」。

林肯是美國第一位遇刺身亡的總統。林肯於1862年發表《解放黑人奴隸宣言》，主張廢除奴隸制，此舉遭到南方奴隸制維護者的極大憎恨。1865年4月14日，林肯參加為慶祝南北戰爭勝利的活動而到華盛頓福特劇院看戲，演員威爾克斯·布恩從包廂後方開槍，擊中林肯頭部。林肯於翌日凌晨死亡，同謀的三男一女被處死。

加菲爾德是第二位被暗殺的美國總統。他於1881年7月2日在華盛頓一個火車站被律師卡洛斯·吉托刺殺，卡洛斯·吉托因希望出任美國駐法國大使的請求被拒絕，因此刺殺加菲爾德，加菲爾德延至同年9月19日逝世。到1901年9月6日，麥金利在俄亥俄州克里夫蘭一個招待會上向支持者握手時遭槍擊。麥金利在被抬上救護車前還斷斷續續地說「不要傷害他」，他延至同月14日不治，兇手則於同年12月被電刑處死。

近60年後的1963年，約翰·甘迺迪是於11月22日在德州達拉斯遇刺，當時一大群市民列隊迎接乘開蓬車穿過街道的約翰·甘迺迪和夫人積琪蓮，兇手奧斯華（Lee Harvey Oswald）從附近一幢大樓的六樓窗口向約翰·甘迺迪開三槍，第一槍落空，第二槍擊中約翰·甘迺迪後頸下方再穿出打到他前方的德州州長康納利，致命的第三槍則從後腦擊穿約翰·甘迺迪的頭，他的腦漿四溢。約翰·甘迺迪迅速送院，但仍然搶救無效，成為美國第四位遇刺身亡的總統。兩天後，奧斯華也被暗殺。

1981年3月30日，時任總統列根上任僅69天，他在華盛頓一間酒店和工會團體代表一起吃午飯並發表演說，兇手欣克利為讓他着迷的女演員佛斯特留下深刻印象，在列根離開酒店時用左輪手槍擊中列根與其他三人。列根肺部中彈，造成嚴重內出血，搶救及時迅速康復。自列根被暗殺的企圖失敗後，美國沒有再發生重大的政治暗殺事件，直至今次特朗普遇刺。