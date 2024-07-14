4000年前蘆葦船復原　波斯灣首航展出

阿聯酋的大學早前重拾青銅器時代的造船歷史，使用人手重新復原當時盛行的蘆葦船，更於近月成功進行下水和首航，該船成為全球最大青銅器時代型蘆葦船。阿布扎比文化和旅遊部近日形容，這艘船及其首航代表阿聯酋數千年發明和探索。蘆葦船將在博物館展出。

美國傳媒上周五（12日）報道，扎耶德國家博物館、美國紐約大學阿布扎比分校和扎耶德大學合作，自2021年起啟動蘆葦船設計、建造和航行項目。項目團隊從蘇美爾古城出土的一塊石碑上，以蘇美爾語記載的造船材料清單推敲，並參考古代造船資料，在不依賴現代先進技術下建造出總長18米的蘆葦船。

該艘蘆葦船只用棕櫚纖維、山羊毛、蘆葦、木材、皮革等物料製成，塗抹多種動物脂肪防水，載重卻高達36噸。船帆由山羊毛製成，重達127公斤，由於青銅器時代不存在滑輪技術，船帆和索具須由超過20人升起。蘆葦船今年3月2日在波斯灣首航，以時速6.4英里航行50海里，駛向阿布扎比薩迪亞特島和公海。

蘆葦船又稱為「馬乾船」，得名自4,000年前的馬乾文明，位於現今阿聯酋和阿曼。當時人們使用高大結實的馬乾船，運載銅、紡織品和半寶石等貨物，沿美索不達米亞和印度河流域進行貿易。蘆葦船將在薩迪亞特島的扎耶德國家博物館展出，阿布扎比文化和旅遊部主席穆巴拉克指，博物館將介紹波斯灣海洋歷史。