死裏逃生　特朗普稱振臂是展示自己無事

美國前總統特朗普上周六（13日）遇刺受傷後，周日（14日）首次接受美國傳媒訪問，他透露會完全重寫周四（18日）在共和黨全國代表大會發表的演說，又解釋遇刺離台時向群眾舉拳振臂是想告訴大家他無事，美國繼續前進。

特朗普將於共和黨大會上接受提名為該黨的總統候選人，並發表演說。他希望利用遇刺的這個歷史時刻團結國家，周四的講話將會極出色，即使沒有發生行刺事件，這都會是最出色的演說之一，原本主要針對總統拜登的政策，但現在需要一份新講稿了。他原本想透過演說鼓動支持者，現時會改為表明他遇刺已完全改變競選活動，共和、民主兩黨都明白此情況。

特朗普續指，遇刺後全國各路人士都來電慰問，又稱知道自己是因為擰轉頭看圖表才得以保命，直言：「現實在剛剛開始，我很少不看群眾，如果我當時沒有這樣做，今日我們就不會交談了。」特朗普中槍後由特勤人員包圍擁護下台，他血流披臉仍然叫停特勤向群眾舉拳振臂高呼三聲「戰鬥」，成為經典一刻。他憶述當時站起來後見到群眾沒有離開，只站在哪裏，很難形容見到的感受，只覺得自己要告訴人們他本人和國家都會無事，所以決定振臂展示「美國繼續前行，我們是強大的」，「我知道世界在看，歷史會作出批判，我知道我要讓他們知道我們無事」。