共和黨大會今起召開 篤定提名特朗普選總統

美國共和黨全國代表大會將於當地周一（15日）開始一連四天在威斯康辛州密爾瓦基舉行，預計超過2,400名黨內代表出席，大會將正式提名日前遇刺險死的前總統特朗普，代表共和黨出戰今年11月的總統選舉。多位黨內重量級人物將發表演講，預計特朗普會公布副總統人選。

共和黨全國代表大會將在NBA球隊密爾沃基公鹿主場館第一服務廣場（Fiserv Forum）舉行，場館內裝飾已準備就緒。演講名單顯示，前國務卿蓬佩奧、佛州州長德桑蒂斯、佛州參議員魯比奧、眾議院議長約翰遜，以及多位共和黨金主、特朗普的家人和朋友將發表主題演講。演講名單不包括涉及2021年1月6日國會山莊暴動案的特朗普支持者。

屆時，共和黨代表會正式提名總統候選人，並投票通過黨綱。由於特朗普幾乎篤定獲得提名，議程預計主要是闡述該黨的國家願景激勵選民，並讓黨內新力軍介紹自己。特朗普將在周四（18日）發表壓軸演講，副總統人選演講定於周三（17日）。遇刺案發生後，報道指特朗普的黨內初選對手黑莉（Nikki Haley）臨時決定周二（14日）發表講話。