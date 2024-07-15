特朗普遇刺大難不死　牧師稱「天選之人」

美國前總統特朗普上周六（13日）遇刺大難不死，適逢周日（14日）是基督教主日崇拜日，多間大型教會的牧師向信眾布道時讚訟上帝讓特朗普逃過一劫，更形容特朗普是「天選之人」。民調專家認為，特朗普遇刺事件令共和黨人獲得激發，在11月大選集體投票，相反現任總統拜登的支持者士氣低落。

加州奇諾山各各他教堂牧師希布斯（Jack Hibbs）在崇拜上播放特朗普遇刺影片，問信眾「特朗普為何仍活着」，並指是因為上帝看到特朗普是「以色列最好的朋友」。豐收基督徒團契牧師勞里（Greg Laurie）更認為，特朗普在子彈擦過前一刻突然轉頭，是上帝展現神迹。南方浸信會神學院教授沃克（Andrew Walker）指，上帝保護特朗普的想法或會強化部分信眾信念，即特朗普注定成為總統。

共和黨民調專家倫茨（Frank Luntz）分析特朗普遇刺對選情影響，指出特朗普原本已受益於支持者比拜登的更熱情投入競選活動，遇刺後將令強度差距變成鴻溝，並對投票率造成一至兩個百分點的差距，足以左右搖擺州份以至整場選舉結果。由於遇刺發生地賓夕凡尼亞州正正是搖擺州份，投票率的影響將最為明顯。