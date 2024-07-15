反制美國對台售武　陸稱越界必付代價

中國大陸日前宣布對6間美國軍工企業及5名高級管理人員採取反制措施，藉此回應美國對台售武。大陸外交部發言人林劍周一（15日）重申，台灣問題是中美關係第一條不可逾越紅線，任何人都不要妄想在台灣問題上越界踩線而不用付出代價。

林劍表示，美國向台售武嚴重違反一個中國原則及陸美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權及領土完整。陸方依法對近期美對台售武主承包商及其高級管理人員，以及近年來參與美對台售武和竄台參加「台美防務產業論壇」的軍工企業採取反制措施。他強調，台灣問題是大陸核心利益中核心，任何國家、任何組織或個人都不要低估大陸政府及人民捍衞國家主權和領土完整堅強決心、堅定意志和強大能力。

美國上月18日宣布批准兩項對台軍售項目，包括ALTIUS 600M-V反裝甲無人機和彈簧刀300自殺式無人機，總值約3.6億美元（約28.1億港元），是美國總統拜登任內第15度對台軍售。上述遭大陸制裁美國軍工企業及高管，均與美國該次售台無人機有關。