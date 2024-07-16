特朗普公布　俄亥俄州參議員萬斯為競選拍檔

美國前總統特朗普周一（15日）在社交平台公布，俄亥俄州聯邦參議員萬斯為競選拍檔。

現年39歲的萬斯，在2016年曾經批評特朗普，但其後轉變成為特朗普最堅定的支持者，是「讓美國再次偉大」運動的領軍人物。2022年他在特朗普的支持下，順利當選俄亥俄州參議員，是議會新丁。

有報道指，萬斯是民粹主義者，推崇共和黨內以特朗普為首的「新保守主義」，並且今年較早時候投票反對援助烏克蘭的議案。美國《華爾街日報》日前認為，如特朗普選擇萬斯作為競選拍檔，代表他將打算全力推行已經被他融入共和黨理念的民粹主義，而非與黨內舊保守派繼續共事。

為期4天的美國共和黨全國代表大會周一在威斯康辛州密爾沃基市舉行，會上宣布前總統特朗普將作為共和黨總統候選人，參加今年的總統大選，大會其後確認，特朗普獲得足夠的共和黨代表人票數，正式獲提名為黨內總統候選人。預計特朗普將在大會最後一天接受提名，正式成為共和黨總統候選人。

特朗普公布副手人選之前，部分熱門副手人選，包括佛羅里達州聯邦參議員魯比奧以及北達科他州州長伯古姆都已否認是副手人選。