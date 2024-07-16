曾批特朗普「美國希特拉」　萬斯轉軚變競選拍檔

美國前總統特朗普周一（15日）宣布夥拍參議員萬斯出戰今屆總統選舉，39歲的萬斯過往靠創科投資致富，兩年前才當選參議員，是國會「新丁」，政治資歷淺。值得一提的是他曾於2016年狠批特朗普是「徹頭徹尾的騙子」、「美國的希特拉」，後​​來改口說特朗普的執政表現令他另眼雙看，成為「讓美國再次偉大」主張的最激進捍衞者之一，尤其在外交、貿易和移民政策主張方面。

萬斯於1984年8月2日出生於俄亥俄州米德爾敦，他曾服役於美國海軍陸戰隊，是一名作家和風險投資家，2022年當選為聯邦參議員，是新世代保守派的代表，也是黨內新星。外界認為，特朗普選萬斯當副手，或許能為選舉注入年輕力量，未來在辯論場上與拜登競選搭檔、現任副總統賀錦麗的交鋒勢必激烈。特朗普此前曾指揀副手的主要考慮是，該人選能否在他結束第二個總統任期後「接班」，分析相信其他因素亦包括籌款實力、鏡頭前的表現力等。

特朗普副手其實「唔易做」，要承受巨大壓力，需要隨時向特朗普表忠，例如特朗普任總統時與副手彭斯原本關係緊密，但特朗普於2021年1月施壓彭斯推翻2020年總統選舉結果，兩人漸行漸遠，彭斯甚至表態今屆選舉不會支持特朗普。