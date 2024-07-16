美通脹削減法排斥中國產品　華提世貿爭端訴訟

中國就美國《通脹削減法》新能源汽車補貼等措施，周一（15日）向世界貿易組織提出設立專家組請求。中方敦促美方遵守世貿組織規則，停止濫用產業政策損害國際應對氣候變化合作。

中國商務部新聞發言人周一表示，中方3月26日將美國《通脹削減法》有關新能源汽車補貼等措施訴諸世貿爭端解決機制。由於美方未能與中方通過磋商達成解決方案，中方向世貿提出設立專家組請求。該法以使用美國等特定地區產品作為補貼前提，排斥中國等世貿成員產品，人為設置貿易壁壘，推高能源綠色轉型成本。中方批評其本質帶歧視性、保護主義和違反世貿規則，故堅決推進訴訟程序，以實際行動維護以世貿為核心的多邊貿易體制權威性和有效性，維護國際應對氣候變化的共同努力。

北京對外經濟貿易大學國家對外開放研究院、法學院教授紀文華表示，美國前年通過《通脹削減法》，提供近4,000億美元（約3.1萬億港元）的氣候相關補貼，但部分補貼以某種方式要求使用國內而非進口商品或以其他方式歧視中國原產商品。對於美方可能在專家組程序中抗辯其措施是為了應對氣候變化、促進低碳環保以尋求豁免，紀文華指根據過往世貿爭端解決判例，都對環境保護等例外適用設定了相對嚴格要求。就目前訊息看，即使美方有意強調是應對氣候變化措施，也難以符合世貿有關例外規則。