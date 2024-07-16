傳馬斯克每月捐4500萬美元　為特朗普助選

美國傳媒周一（15日）報道，美國富豪馬斯克計劃每月向一個支持前總統特朗普的超級政治行動委員會捐贈4,500萬美元（約3.51億港元），資助特朗普的總統競選活動。

特朗普上周六（13日）遇刺後，馬斯克立即公開表態支持特朗普。知情者表示，馬斯克資助的超級政治行動委員會「America PAC」於今年6月成立，專注於為選民登記，游說搖擺州份的選民提早投票和利用郵寄選票。America PAC評估民主黨歷來有非常強勁的投票運動，並注意到拜登陣營在搖擺州投入了大量資金進行實地工作，該組織將試圖反擊這一點。America PAC已僱用數百名員工，一直在登記選民及與搖擺州的選民對話，敦促他們要求郵寄選票。

根據周一披露的捐款紀錄，America PAC至今年6月30日為止有875萬美元（約6,825萬港元）捐款。馬斯克將於本月開始捐款，除了他，軟件公司Palantir Technologies始創人朗斯德爾（Joe Lonsdale）、加密貨幣富翁溫克勒佛斯兄弟等科技界人士都支持America PAC。