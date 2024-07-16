兩子極力推薦　促成特朗普選擇萬斯做副手

美國前總統特朗普周一（15日）宣布選擇俄亥俄州聯邦參議員萬斯作為副手。萬斯事後向美媒透露，他接到特朗普電話告知這個決定，特朗普對他讚賞有加。有報道指，萬斯是在特朗普公布決定前20分鐘才獲知會。

萬斯表示，特朗普說：「我認為你是那個能以最好的方式幫助我的人，你可以幫助我執政，你可以幫助我獲勝。你可以在賓夕凡尼亞州、密西根州等中西部州分幫助我，我想我們必須去拯救這個國家。」萬斯直言，沒有特朗普背書的話，他不會當選參議員。他還說，特朗普來電時，他的7歲兒子在吵鬧，特朗普聽到後叫兒子接電話與他交談。萬斯稱：「一個剛死裏逃生的人花時間與我的兒子說話，這是我永不會忘記的時刻。」

美媒周二（16日）引述消息指，特朗普上周曾與他的兒子唐納德與埃里克會面，兩人都極力推薦萬斯，最終促成這個選擇。

在特朗普確定副手前，美國北達科他州州長伯古姆曾一度成為熱門副手人選，現時則可能成為內閣成員。他透露曾接到特朗普電話，對方稱呼他為「部長先生」。被問及是否對內閣職位感興趣時，伯古姆稱一切取決於特朗普是否獲勝，又指未來還有很多工作要做。