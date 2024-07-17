【東方日報世界視線】未升級俄烏戰爭　西方已陷入失敗

埃馬紐埃爾‧托德（Emmanuel Todd）是法國歷史、社會及人類學多方面研究有成就的學者，他不久前出版了《西方的失敗》一書，備受關注。書中針對西方如何透過策動俄烏戰爭，徹底展露了西方本身的弱點及衰敗。

書中首先引發的議論是西方奉行的是否還算是「自由主義民主政制」（Liberal Democracy）？不少分析認為，西方政府多被不同大金主操控，只能算是「自由主義寡頭政制」（Liberal Oligarchy）。不過更貼切的是，不少西方國家政府還會控制言論，打擊抹黑不同黨派，已經不再接受自由及公平的政治競爭，反是要當權派放任自己為所欲為地操控權力，最明顯的例子是拜登政府法律追殺特朗普，或德國政府排斥及宣傳抹黑極右「另類選擇黨」，期望有足夠的支持把它變成極端主義非法組織。

西方第一個主要的失敗，是它們組成北約原意是守衞西方集團的和平，但幾十年來除了對西方以外的國家策動不少侵略及顛覆，最後還把戰爭弄到歐洲自家門口。美國政府自前總統奧巴馬以來就強調戰爭的威脅來自中國，但如今卻變成和俄羅斯墮入代理人戰爭。無疑自2014年以來被扶植的親西方烏克蘭政府表現出韌力，但還是不敵俄羅斯的戰鬥力，俄羅斯經濟亦在嚴厲制裁下未見崩潰，反而軍工生產力強勁。

俄烏戰爭使歐洲在能源及軍事上更受美國支配，19世紀英國和俄羅斯的敵對如今表現在英國政府對俄的好戰及挑釁上。連瑞典、芬蘭、挪威和丹麥政府，都一改和平主義態度對俄變得敵意。惟北約及歐盟在支援烏克蘭作戰中，竟暴露西方經濟及軍事力量的衰弱，原因是北約軍隊多年來適應了霸凌弱國及反恐的軍事行動，在軍隊質素及裝備方面跟大規模戰爭脫節，若與軍事強國俄羅斯開戰會極感吃力。

熟悉俄羅斯的軍事專家發現，俄羅斯長期保留大量軍工的生產設施隨時待用，相反北約成員國欠缺生產設施及人才即時增產，不少配件要靠外包供應，也欠缺有效率的運輸體系供應武器。最後，西方竟然對自己被與俄羅斯更友好的南半球國家孤立而一無所知，結果還未能再升級戰爭，自己就陷入政治和經濟危機中。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻