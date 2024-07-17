7越南男女租住曼谷酒店　6人疑中毒身亡1男蹤杳

泰國曼谷市中心一間酒店周二（16日）發生命案，6名越南人倒斃房間內，其中2名死者為美國籍。警方表示，6人懷疑死於氰化物（俗稱山埃）中毒，死因有待驗屍確認，估計死亡時超過24小時。由於房內無打鬥及搶劫㾗迹，初步推斷不涉自殺，正循其他方向展開調查。正追查另一名同行越南人下落，並帶走一名導遊調查。

警方表示下午5時許接獲酒店職員報案，指在酒店5樓房間內有多人死亡，人員到場調查，證實3男3女死亡，並發現房間反鎖，數個行李放置於門旁，房中有食物，但並未有食用過，但有6個杯子曾被使用，更在杯底發現一些粉末。警方又指，7名越南人於周末先後登記入住酒店5個房間，但未有按預期退房；其後發現6人在同一房間內死亡，2人倒斃睡房，4人伏屍餐枱，其中一面部受傷，死者年齡介乎37至56歲，各人均口吐白沬，懷疑中毒身亡。

總理賽塔與警方高層到酒店了解事件，並下令迅速調查案件，以避免對公眾及旅遊業造成影響。越南駐泰國大使范越雄表示，使館職員與當地有關部門取得聯繫，核實案件並採取必要保護公民的措施。美國國務院表示，已獲知兩名公民在泰國死亡，正在密切關注事態發展，並隨時準備提供領事協助。