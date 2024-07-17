針對留學生虛擬綁架案多發　華駐泰使館籲警惕

中國駐泰國大使館周二（16日）發文指，近來針對海外留學生的「虛擬綁架」案多發，館方接到多宗澳洲、加拿大、日本等地中國留學生被詐騙分子「虛擬綁架」至泰國的求助。館方提醒在泰中國公民切實提高警惕，增強防範意識，避免落入不法分子圈套。

其中有澳洲留學生接到詐騙分子來電，對方自稱悉尼衞生部工作人員，稱其電話卡涉及一宗公共衞生事件，中國警方已展開調查，將撤銷其醫保和簽證，若希望保留則需配合調查。騙取信任後，對方指示留學生購買機票前往泰國，再從邊境前往緬甸，期間須斷絕與身邊人聯絡，並拍攝自己被綁架、毆打、虐待等慘狀和不斷向家長哭訴、要求解救等照片或影片。該留學生失聯期間，詐騙分子又冒用其微信聯絡家長，謊稱孩子被綁架，發送事先攝錄好的照片或影片佐證，向家長騙取巨額贖金。

使館呼籲中國公民保護好個人資料，不輕信陌生來電，不點擊陌生連結，不輕易向陌生人轉帳，強調中國公檢法機關和各國執法部門均不會使用電話和社交軟件辦案。如不幸上當受騙，應第一時間向泰國當地警方和國內戶籍所在地公安機關報案。