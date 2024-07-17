內地傳院士頭銜有售　俄學院否認授權

中國近日傳出多名學者當選成為俄羅斯工程院外籍院士的消息，引起國內學界關注。此前有網文稱俄羅斯工程院院士頭銜有售，價格介乎40萬至200萬元人民幣（約42萬至215萬港元）。俄羅斯工程院中國中心周二（16日）否認可購買相關頭銜，亦從未授權第三方進行這種活動。

湖北江漢大學微信公眾號周一（15日）發布消息指，經俄羅斯工程院院士推薦，通過形式審查、材料審核、會議評審、全體院士大會投票等流程，該校教授解明在俄羅斯工程院院士大會上當選外籍院士。除解明外，還有多間國內院校機構自行宣布旗下學者當選俄羅斯工程院外籍院士，包括西南科技大學、南通大學、蘭州大學等。

俄羅斯工程院中國中心相關工作人員向內媒強調，該工程院院士頭銜不可購買；另一名工作人員在聽說詢問網傳購買院士的說法後，直接掛斷電話。俄羅斯工程院中國中心網站過去曾刊發聲明，稱接到一些單位和專家舉報，有人仿冒該中心字頭、假借名義、通過廣發邀請函等方式開展邀請專家學者申報院士等活動，將保留追究不法分子法律責任的權利。但內媒發現，網上仍有第三方機構宣稱可花錢購買相關院士頭銜。