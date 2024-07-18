美國務院指台向來自費加強防衞　台稱決心負責

美國前總統特朗普近日接受美媒專訪，被問及會否承諾保衞台灣時，稱台灣應向美國支付保護費。美國國務院發言人米勒周三（17日）回應指，台灣一直是自費加強自我防衞，對區域安全及美國經濟都很重要。台駐美代表處表示尊重各界意見，將持續保持溝通，讓各界都了解台灣願意負擔自我防衞責任的決心。

米勒指出，台灣從美國購買價值數十億美元的軍備，支持了美國的製造業、工業和技術，近來美國通過補充法案以武器庫存援助台灣是新做法，但若看過去數十年美國提供台灣的安全合作，都是台灣向美購買，並非美國做慈善。他強調，兩岸和平與穩定對美國、全球經濟至關重要，任何導致台海不穩定的因素都可能損害美國以至全球經濟。他又指，近來軍援台灣反映美國對台長期承諾，一直評估提供台灣必要的防禦武器，維持其足夠自衞能力。

台駐美代表處則指，美國對台支持一直屬於跨黨派，最近共和黨在威士康辛州密爾沃基市召開全國黨代表大會，期間台方也聽到多名國會及前行政部門友人堅定支持台灣及必須阻嚇大陸犯台的聲音。台灣行政院長卓榮泰較早前表示，台灣願意付出更多責任防衛台灣、保障安全，已在穩定加強國防預算、恢復義務役期、強化社會韌性，展現國際一分子的責任。