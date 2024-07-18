美查華泳手禁藥風波　如越權或影響主辦奧運

前國際奧委會委員、世界反興奮劑組織主席龐德（Dick Pound）周三（17）表示，美國執法單位針對中國游泳選手禁藥案的調查一旦出現「越權」行為，美國恐同時失去2028年夏季和2034年冬季奧運的主辦資格。

23名中國泳手早前被指在2020和2021年在國內比賽中藥檢呈陽性反應，而當時世界反興奮劑組織接納中國泳手是因食物污染導致藥檢呈陽性的解釋，因而未作處罰，並容許相關中國泳手參加2021年的東京奧運。美國政府因此於本月初曾傳喚世界泳聯執行長諾域茨基（Brent Nowicki）作證，調查上述中國游泳選手為何未受罰。

美國政府是引用《羅臣科夫法》（Rodchenkov Act）調查此案，該法於2020年通過，凡涉及美國運動員或與美國有經濟來往的國際體育賽事皆適用。本身是律師的龐德則認為，假如美國引用該法調查中國泳手藥檢案，世界反興奮劑組織下一步可能將這個問題交予審查委員會，屆時若有聽證會，美國可能被指未遵循規範，意味他們不能舉辦奧運。報道稱，由於2028年洛杉磯奧運相關合約已簽妥，前期計劃也就位，不太可能撤銷主辦資格。但龐德指出，國際奧委會或考慮延遲確認鹽湖城為2034冬季奧運主辦城市。