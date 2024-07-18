世貿舉行大陸貿易政策審議　台歐提多項批評

世界貿易組織第9次對中國貿易政策審議，周三（17日）在瑞士日內瓦舉行首日會議。中國大陸商務部副部長李飛率代表團出席審議會議，強調堅定深化高水平對外開放，進一步降低進口關稅，提升貿易便利化水平，繼續擴大服務領域開放，放寬外資市場准入。台灣代表羅昌發提出5點批評大陸對台灣農產品採取單方面貿易限制措施等不當行為，呼籲陸方改善結構性問題，與台方雙邊諮商解決爭議。

大陸會前共收到44個成員提出的逾1,000個書面問題，並按照規則要求按時提供全部問題答覆。李飛在發言中指出，大陸加強南南合作，落實全球發展倡議，支持發展中成員加快發展；並持續推進深層次改革，充分發揮市場在資源配置中的決定作用，推動有效市場和有為政府更好結合，促進創新、綠色、數碼、包容性發展。他又指，大陸全面深入參與世貿改革談判，推動世貿更好應對全球挑戰，支持多邊貿易體制包容性發展，幫助發展中成員更好融入全球價值鏈。

歐盟在會上提出約10項對大陸貿易相關政策及措施的問題和建議，包括要求大陸不再主張享有發展中國家地位、改革總體經濟模式、降低不透明度等。羅昌發則批評大陸為政治目的，不依科學證據單方面限制台灣鳳梨及杧果等出口到大陸市場，又要求食品業者登記，缺乏透明性及可預測性，還單方面對台實施貿易壁壘調查，實施巨額補貼等。