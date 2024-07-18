中老聯演今落幕　駐港部隊副司令員任中方總導演

中國和老撾兩國軍隊本月5日起在老撾舉行「友誼盾牌-2024」聯合演習，至周四（18日）結束。內媒周三（17日）披露更聯演細節，周二（16日）雙方組織指揮所演練，錘煉指揮員快速決策能力。解放軍駐港部隊少將副司令員鄭國躍以聯演中方總導演身份出鏡，指今次聯演為維護地區和平穩定打下堅實基礎。

兩軍周二在老撾人民軍庫瑪丹學院訓練場組織聯合指揮演練，促進雙方指揮鏈路深度融合，進一步探索兩軍聯合指揮新模式。演練注重運用衞星等訊息傳輸手段，進一步暢通指揮鏈路，引導中老兩軍在不同指揮方式、習慣下開展聯動作業。雙方通過搜集整編情報、融合行動態勢、研究分析敵我作戰力量，迅速完成訊息推送和指揮決策輔助。

聯合指揮所中方參謀人員王東曉表示，指揮演練以聯合防衞作戰為課題，開設導演部、聯合指揮所，組織課題研討、桌面推演和指揮演練，旨在優化中老兩軍聯合指揮機制，進一步暢通指揮鏈，提高雙方軍事交流合作水平。鄭國躍則指，今次注重在深化聯合上下工夫，導演部加強聯合情況構設，指揮所突出聯合籌劃和指揮控制，部隊行動強化軍兵種協調一致，有效提升兩軍聯合作戰能力。